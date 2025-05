Mali: le gouvernement prévoit 24000 recrutements dans les forces de défense et 19 heures d'électricité par jour

Au Mali, les membres du Conseil national de transition (CNT) étaient convoqués à 9h ce 19 mai 2025. L'organe législatif de la transition étudie le plan d'action gouvernemental 2025-2026 proposé par le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga. Le vote de ce texte est prévu dans la soirée. Le CNT étant acquis aux autorités de transition, son adoption ne devrait pas poser de problème. Ce plan d'action prévoit notamment 24 000 recrutements dans les forces de défense et 19 heures d'électricité par jour.



Quinze mille soldats et 9 000 agents des forces de sécurité devront être recrutés, et des camps militaires seront construits dans six localités du sud et du centre du Mali : Bougouni, Koutiala, San, Kita, Diéma et Nioro du Sahel. « L’objectif est de renforcer la présence de l’État dans les zones à forte insécurité », précise la Primature, qui annonce également l'acquisition de « nouveaux matériels et équipements majeurs », sans détailler lesquels.



Passer de 6 à 19 heures de courant par jour

Les délestages ont augmenté de manière exponentielle depuis le début de la transition, pénalisant fortement le quotidien et les activités économiques du pays. Pour y remédier, le gouvernement de transition annonce la construction de quatre centrales solaires et hydroélectriques, afin de fournir 19 heures d'électricité par jour, contre six actuellement. L'année dernière, les chantiers de trois centrales solaires ont déjà été lancés officiellement à Sanankoroba, Safo et Tiakadougou-Dialakoro.



Parmi les priorités affichées dans ce plan d'action gouvernemental 2025-2026 : la lutte contre la corruption, avec « des enquêtes systématiques, le gel des avoirs illicites et la relecture de la loi sur les associations ».



Côté agriculture, le gouvernement de transition prévoit notamment « de reconstituer les réserves alimentaires stratégiques à hauteur de 84 000 tonnes, d’équiper 380 exploitants agricoles », de fournir plus de 260 000 tonnes d’intrants et 28 400 tonnes de semences améliorées. L’importation de 300 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes de graines de coton est également annoncée.



Créer les conditions pour les élections

Enfin, le plan d'action prévoit de poursuivre le processus de réforme des textes législatifs « relatifs aux questions électorales ». C'est dans ce cadre que toutes les organisations politiques du pays ont été dissoutes la semaine précédente. Objectif affiché : « La création de conditions pour des élections transparentes et apaisées. » Des élections qui ne sont donc pas au programme de ce plan d'action 2025-2026 : le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, a déjà expliqué lors de la présentation de ce plan qu'« avant toute élection », « les dispositions politiques, sécuritaires et techniques idoines » devraient être rassemblées.