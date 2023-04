Mali: le journaliste Aliou Touré, disparu le 6 avril, a été retrouvé à Bamako

Rédacteur en chef du journal «Le Démocrate», Aliou Touré n'avait plus donné signe de vie depuis le jeudi 6 avril. Selon plusieurs sources concordantes et selon la cellule de crise mise en place par la presse malienne, il a pu regagner ce lundi soir son domicile. À ce stade, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances de la disparition du journaliste, également secrétaire administratif du Collectif pour la défense de la République, très critique vis-à-vis des autorités de transition.



Un peu plus tôt dans la journée, l'ordre des avocats du Mali avait dénoncé une « disparition forcée » et rappelé à l'État malien que « toute personne privée de liberté » ne pouvait être « gardée que dans des lieux de détention officiellement reconnus. »