Mali: le médecin de l’OMS enlevé il y a une dizaine de jours à Ménaka a été relâché jeudi 2 février à Gao

Le Docteur Diawara avait été enlevé le 23 janvier dernier, en pleine ville de Ménaka, alors qu'il circulait en voiture. Il a été libéré jeudi en fin de journée à Gao, autre grande ville du Nord du Mali, à plus de 300 kilomètres de là. L'information a été confirmée à RFI par des sources locales et onusiennes. Aucun détail à ce stade sur les conditions de sa libération. La zone est fréquentée par des groupes jihadistes, liés à Al Qaeda et au groupe Etat islamique, mais une source sécuritaire locale évoque plutôt un réseau crapuleux.