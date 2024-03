Mali: polémique après la parution du livre d'un colonel évoquant «des exactions» de l'armée

Dans l’ouvrage de 400 pages, le colonel Apha Yaya Sangaré aborde notamment la question des droits de l’homme au sein de l’armée malienne. « Depuis 2016, écrit-il, les FDS se sont livrées à des exactions à l’encontre de personnes accusées de faire partie des groupes terroristes ».



Il cite également des rapports d’organisation internationale de défense des droits de l’homme qui dénoncent des abus attribués aux FDS sur le terrain, en mission anti-terroristes.



Le ministère malien de la Défense n’a pas du tout apprécié. Dans un communiqué, il a condamné ces propos, rappelé que le livre est sorti sans feu vert de l'armée et annoncé des sanctions contre l’officier.



Un autre détail alimente la polémique. Dans la salle où se déroulait la cérémonie de lancement du livre, le ministre d’État chargé de l’administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, était présent. Il est condisciple de l’auteur du livre, tous deux sont issus de la 23e promotion de l’école d’officiers de Koulikoro, située à 50 km de Bamako.



Face à la polémique, dans un communiqué publié ce samedi, le ministre et porte-parole se démarque à son tour de l’ouvrage. Il affirme n’avoir pris connaissance du livre que dans la salle où se déroulait la cérémonie de dédicace.