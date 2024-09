Mali : tirs nourris à Bamako

Mardi matin, des tirs d’armes automatiques ont retenti près de la gendarmerie de Faladiè, un quartier périphérique de Bamako. Selon des témoins sur place, ces détonations, perçues à partir de 5h, ont résonné jusqu’à environ 7h50, semant la confusion parmi les riverains.



Bien que les informations officielles tardent à être diffusées, des sources non confirmées évoquent une possible attaque ciblée contre la Direction de la Gendarmerie. Des rapports indiquent que la situation est actuellement sous contrôle, mais l’absence de déclarations des autorités laisse planer un flou sur l’identité des assaillants et leurs motivations.

L’opération, décrite par les témoins comme brève mais intense, a poussé certains observateurs à émettre des hypothèses sur un acte à connotation terroriste, bien que les détails manquent encore pour confirmer cette piste.



À l’heure actuelle, la circulation est fortement perturbée dans la zone, avec des barrages installés autour de Faladiè.