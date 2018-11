Mali: un ancien officier du MOC assassiné en pleine rue à Tombouctou

Un ex-combattant, officier du MOC (Mécanisme opérationnel de coordination), a été tué dimanche 18 novembre à Tombouctou, non loin de son domicile. Il appartenait à une unité mixte composée de soldats maliens et d'ex-rebelles. Cet assassinat intervient au moment où se déroulent les opérations de DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion) dans le nord du pays.