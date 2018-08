Mali: une manifestation contre «la dictature de la fraude» à Bamako

Avec l'arrivée de Ras Bath, les rangs de la manifestation de ce samedi ont grossi. L'animateur de radio et activiste a lancé la marche, entouré de centaines de manifestants. « Non à la dictature de la fraude, non au vol de la victoire du peuple » pouvait-on lire sur les pancartes.



Des panneaux principalement de couleur rouge, rappelant celles du mouvement citoyen « Antè A Bana », qui avait émergé l'année dernière au moment de la réforme constitutionnelle.



La société civile est-elle pour autant l'organisatrice de cette marche ? Ras Bath est l'un des principaux soutiens de Soumaïla Cissé, candidat au second tour de l'élection présidentielle. Dans la foule, on comptait également de nombreux militants politiques et sympathisants du chef de file de l'opposition.



Des partisans qui, malgré le silence électoral, ont voulu faire pression une dernière fois sur le gouvernement, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Car « Il n'est jamais trop tard pour mieux faire », lance un manifestant.