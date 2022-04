Malicounda: un accord de performance signé avec Wärtsilä pour garantir la fiabilité de la Centrale électrique

Le groupe technologique Wärtsilä a signé un accord de performance garantie de 10 ans avec Malicounda Power SAS (Sénégal). Le contrat porte sur la centrale électrique de 130 MW de Malicounda Melec située à Mbour, au sud de Dakar, dont la mise en service est prévue en juin 2022. L'accord de service à long terme vise à renforcer davantage la position de Malicounda Power en tant que producteur d'électricité pour le réseau sénégalais. La signature a eu lieu en février 2022, selon un communiqué dudit groupe.





La centrale électrique Wärtsilä Flexicycle fonctionnera avec sept moteurs Wärtsilä 50. Cette technologie combine les avantages d'un fonctionnement flexible à cycle simple avec l'efficacité d'une centrale à cycle combiné. L'accord fournira une fiabilité opérationnelle avec une maintenance programmée et des pièces de rechange, ainsi que des garanties de taux de chaleur et de puissance après des révisions majeures.



« Nous avons des obligations contractuelles qui doivent être respectées, c'est pourquoi la fiabilité opérationnelle de la centrale est extrêmement importante. Le support de maintenance et les capacités de Wärtsilä en tant que fabricant d'équipement d'origine seront essentiels pour garantir le respect de nos engagements. La compétence éprouvée de Wärtsilä et les excellents résultats obtenus à l'échelle mondiale sont convaincants. Ils fournissent des moteurs efficaces et sont des experts dans leur exploitation et leur maintenance », a déclaré Samer Nasr, Président de Malicounda Power SAS.



« Cette centrale ajoutera une capacité de production indispensable au réseau sénégalais. C'est un exemple de notre création de valeur pour nos clients avec une haute disponibilité et fiabilité de nos centrales, ce qui est essentiel pour le réseau. Cet accord offrira une efficacité et une productivité élevées, ainsi qu'une prévisibilité des coûts pour les propriétaires. Notre forte présence dans le pays, ainsi que nos capacités d'assistance à distance, nous permettent de fournir les garanties de performance essentielles requises », a ajouté Marc Thiriet, Directeur, Afrique de l'Ouest, Wärtsilä Energy.



L'assistance à distance des centres d'expertise de Wärtsilä est essentielle pour atteindre les objectifs de l'accord avec Malicounda Power SAS. Le support est basé sur « Expert Insight », un outil de maintenance prédictive utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des diagnostics avancés pour surveiller les équipements et les systèmes en temps réel. Si par exemple un comportement anormal est détecté, il est immédiatement signalé aux spécialistes d'un centre d'expertise Wärtsilä, ce qui permettra de fournir une assistance proactive avec une résolution appropriée avant qu'il ne devienne un problème majeur.



La mise en service de la centrale électrique est prévue pour juin 2022. La centrale fonctionnera d’abord au fioul lourd (HFO), mais il existe une option de conversion au gaz dès qu'un approvisionnement en gaz sera disponible. Actuellement, il existe un accord de coopération intergouvernemental entre le Sénégal et la Mauritanie pour développer d'importantes ressources gazières, qui seront partagées par les deux pays. La centrale électrique devrait aider le Sénégal à réduire les coûts énergétiques et à intégrer davantage d'énergies renouvelables.