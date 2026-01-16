Malika : deux (02) personnes interpellées, après le démantèlement d'un réseau de proxénétisme

Le Commissariat d’arrondissement de Malika (banlieue dakaroise) a procédé, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de proxénétisme. Selon la Police nationale, au cours de l’opération, deux (02) personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
Ces interpellations font suite «à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de prostitution clandestine». La brigade de recherches, immédiatement mobilisée, a réussi à interpeller deux mises en cause dans un appartement transformé en maison de rendez-vous, où elles auraient recruté des jeunes filles pour organiser leurs rencontres avec des clients.
La perquisition de l’appartement a permis de saisir «sept (07) téléphones portables, un carnet sanitaire expiré, un lot de préservatifs et une somme d'argent (produit présumé de l'activité illicite)».
