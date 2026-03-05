PSG : Vitinha climatise le Real Madrid !

Si Florentino Pérez pouvait choisir un joueur à recruter pour son Real Madrid cet été, ce serait sans doute Vitinha. Depuis des mois désormais, la presse espagnole insiste sur un intérêt plus que prononcé du club de la capitale espagnole pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ce dernier est vu comme le joueur idéal pour combler les lacunes des Merengues dans ce secteur. De l’autre côté des Pyrénées, les médias évoquent même un gentlemen’s agreement entre le Portugais et la direction parisienne pour faciliter un départ cet été.



Le Real Madrid aurait ainsi - selon ces médias - la possibilité de le recruter pour un montant compris entre 90 et 100 millions d’euros selon les versions. Et la tendance était plutôt à l’optimisme dans ce dossier chez nos amis madrilènes. Surtout, la Cadena SER expliquait que le principal concerné était ouvert à un nouveau challenge après avoir tout gagné avec le PSG.



Vitinha est très clair

Mais dans un entretien accordé au média portugais Canal 11, l’ancien de Porto a climatisé le Real Madrid. « Ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. Je me sens super bien ici au PSG. J’ai l’impression que les gens ici m’aiment beaucoup et je pense que j’ai réussi à mériter cette affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable », a ainsi indiqué l’international lusitanien, affichant clairement son envie de rester du côté du Parc des Princes.



Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain donc, surtout qu’il a aussi expliqué ne pas être intéressé par un départ vers l’Arabie saoudite, destination à la mode. « Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux », a conclu Vitinha. Le Real Madrid - et les clubs saoudiens - vont donc devoir se tourner vers d’autres pistes…