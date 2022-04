Maltraitance filmées sur les enfants de l’ex-épouse de son mari: Mariama Mané placée sous mandat de dépôt

Arrêtée par la brigade de gendarmerie de Nioro en début de semaine, Mariama Mané a été placée sous mandat de dépôt par le procureur de Kaolack. Âgée tout juste de 22 ans, celle-ci pour se « venger » de l'ex-épouse de son mari qui « perturbe » son mariage, la mise en cause avait attaché, par cou jusqu'aux mains, deux enfants de son ex-rivale, A.Thiam (3 ans) et Ab. Thiam (4 ans).



Dans une vidéo filmée par elle-même, où elle avait arrosé d'insultes et de menaces les deux garçons elle avait tout à leur maman, F.Sidibé. Arrêté et déférée au parquet de Kaolack, Mariama Mané a été inculpée et placée sous mandat de dépôt. Devant les enquêteurs, elle a révélé que c’était pour provoquer la dame Sidibé. « C'était un film, une mise en scène pour jouer sur le mental de leur maman », a-t-elle soutenu.



Selon « Libération », elle sera devant le juge du tribunal des flagrants délits de Kaolack pour « violences et voies de fait sur mineurs mais aussi collecte illicite de données », mercredi prochain.