Maltraitances sur enfant à ​Mbour : la belle-mére placée en garde à vue

Du nouveau dans l’'affaire de M.D., l'enfant qui aurait été maltraité par sa belle-mère, N.M.F. Cette dernière a été arrêtée puis placée en garde à vue mardi. Son arrestation a eu lieu après avoir été entendue par la police limiers de Mbour.



Elle est poursuivie pour maltraitance sur son beau-fils qui était venu passer les vacances chez elle. L’affaire a été portée à la connaissance des limiers de la localité suite à des photos qui ont fait le tour de la toile. Sur les clichés, on y voit M.D avec des cicatrices sur le corps, des brûlures, un bras cassé et des plaies sur la tête.



Avant l’arrestation de la belle-mère, le père de l'enfant, A.D avait fait une sortie pour donner sa version des faits. Il avait déclaré que sa femme ne serait pas la responsable d'actes de maltraitance envers son fils. Pire, il a indexé à la place la maladresse de l'enfant, qui serait tombé en se lavant dans les toilettes et en jouant au football.