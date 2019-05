Mamadou Lamine Diallo Tekki: « 1000 milliards Fcfa ont quitté et le Sénégal et pris la direction des paradis fiscaux comme Dubaï »

Mamadou Lamine Diallo a révélé que 1000 milliards F CFA de flux financiers illicites ont quitté le Sénégal, durant ces sept dernières années, pour des paradis fiscaux comme Dubaï.



Selon le député et leader de Tekki, « entre 2012 et 2019 courant, les Sénégalais ont produit environ 5 000 milliards de F CFA de plus de richesses matérielles partagées : l’Etat de BBY a pris 850 milliards qu’il complète avec la dette pour couvrir ces dépenses ; les travailleurs de l’Etat 300 milliards, nouvelles embauches y compris ; les travailleurs du secteur privé formel 350 milliards. Les travailleurs des secteurs informels n’ont pas vu leurs revenus augmenter. Par contre leur nombre a augmenté. Ils ont eu globalement environ 100 milliards ».



À l’en croire :À l’en croire : « Les entreprises sénégalaises n’ont pas eu plus de 500 milliards. Il reste 2000 milliards aux entreprises étrangères, ICS y compris », livre « Libération ».