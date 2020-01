Mamadou Lamine Diallo à Idrissa Seck: « nous n'avons plus rien à nous dire »

Ça sent le divorce total entre le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo et l'opposant Idrissa Seck. Lors d'une émission télévisée ce week-end, Diallo a révélé qu’il n’a plus rien à dire au patron de Rewmi.



« Idy et moi n'avons plus rien à nous dire. Nous ne nous sommes pas vus depuis le jour où je l'ai accompagné à Touba, au lendemain de la présidentielle du 24 février dernier. C'est juste des circonstances politiques qui nous ont unis. Mais nous avons beaucoup de divergences », a indiqué M. Diallo.



Pour rappel, Mamadou Lamine Diallo avait soutenu la candidature de Idrissa Seck lors de la présidentielle de février dernier. Idy était arrivé deuxième, derrière le candidat sortant Macky Sall.