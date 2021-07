Mamadou Loum Ndiaye : « Je viens aider l’équipe à atteindre tous ses objectifs et à aller le plus loin possible »

En quête de temps de jeu conséquent, le milieu de terrain sénégalais a opté pour une aventure loin du FC Porto la saison prochaine. Il débarque au Deportivo Alavés avec beaucoup d’envie de démontrer tout son potentiel. « Je suis très heureux d’être ici, pour moi c’est une bonne opportunité. Je viens aider l’équipe à atteindre tous ses objectifs et à aller le plus loin possible », a déclaré le milieu de terrain de 24 ans lors de la présentation au club de Vitória.



Le milieu de terrain a fait l’éloge de la Liga espagnole et pense pouvoir ajouter des qualités défensives et offensives à l’équipe. « Ici, il y a beaucoup de rythme et le football est beaucoup plus rapide, mais nous sommes des professionnels et nous devons nous adapter rapidement. Je veux apporter beaucoup de choses défensivement et offensivement », a-t-il promis. Alavés et le FC Porto ont convenu du prêt du joueur pour une saison.



Après deux ans et demi passés chez les Dragons, Loum n’a jamais réussi à s’imposer dans l’équipe sous la direction de l’entraîneur Sérgio Conceição. Il n’a disputé que 23 matchs et marqué un but.