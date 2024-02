Mamadou Mbodj, coordonnateur de F24 exige à tous les Sénégalais de porter le combat pour le non report de l’élection

Dans le communiqué publié par les Forces vives (F24) ce dimanche, il est carrément indiqué que le président Macky Sall doit annuler le décret portant convocation du code électoral qui n’a aucune légalité. « Depuis plus de 6 mois, Macky Sall nous demande d’éviter le chaos d’après ce qu’on vient de voir, c’est lui même qui veut semer le chaos dans le pays », a déclaré le coordonnateur des Forces vives F24, Mamadou Mbodj.







Avant d’ajouter: « Le plus important aujourd’hui c’est qu’on a montré à toute la population sénégalaise qu’on est pas d’accord pour un report de l’élection et d’ici le 3 avril 2024 Macky Sall ne sera plus le président du Sénégal. Depuis des mois il veut prolonger son troisième mandat ainsi il veut profiter de cette situation pour le faire ».







La population a beaucoup souffert et espérant que le 25 février la situation du pays va changer. « Nous demandons à tous les sénégalais de porter le combat pour avoir ce qu’on veut et mettre de l’ordre dans le pays », soutenu Mamadou Mbodj.