Mame Diarra Fam recadre Serigne Mbaye Thiam qui a accusé Wade d'être l'origine de la pénurie d'eau

L’Assemblée nationale s’est penchée ce lundi, sur le vote du budget 2021-2022 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement. A l’occasion, la députée de la Diaspora, Mame Diarra Fam, a sévèrement tiré sur le ministre Serigne Mbaye Thiam qui, lors du « Gouvernement face à la presse » de mardi dernier, avait accusé l’ancien président Me Abdoulaye Wade d’être l’unique responsable des problèmes de pénurie d’eau à Dakar et dans les autres localités.



Pour lui répondre, la députée a déclaré, lors de sa prise de parole, ceci : «les réponses servies par M. Thiam à la Commission qui travaillait sur ces problèmes d’eau sont totalement différentes des réponses données à la presse nationale et internationale. Et « ça ce n’est pas bon », fulmine Mame Diarra Fam qui a attiré l'attention sur le danger des micros et les caméras qui « trompent souvent les personnes ».



Pour Mame Diarra Fam, « Totalisée les erreurs de ce régime à Wade, relève de la pure incohérence. Les tergiversations sont plutôt à mettre au passif au régime qui a succédé Wade ».



A l'en croire, sortir dans la presse et dire que le régime de Wade devait investir en 2012, dans le secteur de l’eau, ça ne tient pas la route. « Mettons les 40 ans du parti socialiste en dehors de ça », a-t-elle lancé, soulignant que « les erreurs politiques se paient cash».



Mme Fam a invité le ministre socialiste à prendre ses responsabilités et à parfaire « sa communication ». « Je pense que prendre vos propres erreurs et vouloir les mettre sur le compte de Wade, ce n’est pas honorable. Prenez vos responsabilités M. le ministre », a-t-elle soutenu, lui rappelant que « l’Etat, c’est une continuité ».