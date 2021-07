Mame Mactar Guèye alerte : « la Grande loge sénégalaise en conclave cette semaine à Ngor »

Les Bureaux exécutifs de JAMRA & MBAÑ GACCE sonnent l’alerte. Mame Mactar Guèye et ses camarades informent que la Grande loge sénégalaise sera en conclave les 16 et 30 juillet prochains à Ngor (Dakar). Il s’agira de mener des travaux de la RL ("Respectable Loge"), "Terre Sacrée" jusqu’à l’installation du nouveau VM ("Vénérable maître").



« LE NOUVEAU "Khalife général koullou Francs-maçons du Sénégal", Charles Médor, n'a pas perdu de temps. En vertu de l'article 35 du Règlement Général de la “Grande Loge du Sénégal”, il vient d'instruire le VF ("Vénérable Frère", dans le lexique maçonnique), Christian Norgaard, de convoquer et de présider les travaux de la RL ("Respectable Loge"), "Terre Sacrée" jusqu’à l’installation du nouveau VM ("Vénérable maître") », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



« C'EST FINALEMENT en leur Temple de Ngor que se dérouleront leurs travaux maçonniques, les 16 et 30 juillet à 20h », informent Mame Mactar Guèye.



« L'ONG ISLAMIQUE JAMRA et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE, se font ainsi le DEVOIR D'ALERTER sur les manœuvres multiformes de vassalisation de nos mœurs socio-religieuses. Lesquelles stratégies se précisent chaque jour davantage, tantôt sous la forme d'un diktat maçonnique néocolonial, porté par le Grand Orient de France. Où sous les apparences sénégalaises », informe la même source.