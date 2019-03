Mame Rokhaya Lo, seule femme pilote de l’armée du Sénégal

Mame Rokhaya Lô passe avec succès les épreuves et intègre l'unité d'aviation de la gendarmerie avec deux de ses collègues.



"Ce qui compte ici à la base, ce sont les compétences. J'ai été recrutée avec mes collègues après un concours. Et nous travaillons d'égal à égal", nous explique la pilote.



Durant son parcours, elle se rend compte qu'il n'y a pas autant de femmes dans l'aviation sénégalaise.





Bien que les femmes s'intéressent aux métiers de l'aérien et notamment à celui de pilote, nombreuses sont celles qui n'ont pas le niveau lors des recrutements, se désole le capitaine Mame Rokhaya Lô.



Cependant, elle ne perd pas espoir de voir plus de femmes aux commandes des avions dans l'armée.



"De plus en plus de femmes s'orientent vers les matières scientifiques et notamment le BAC scientifique" note-t-elle.



"J'encourage les femmes à avoir confiance en elle. Je pensais qu'au Sénégal, il existait déjà des femmes pilotes dans l'armée, mais cela m'a étonnée de me retrouver seule".



Elle donne des conseils aux femmes:



"Que les femmes aient confiance en elles et qu'elles sachent qu'elles sont capables. Une femme peut être pilote. Je leur dit de croire en elle, croire en leur potentialité et savoir-faire".



Le capitaine Mame Rokhaya Lo est installée à la base aérienne de l'armée de Thiès, à près de 70 Km de Dakar où elle travaille en bons termes avec ses collègues (hommes):



"La gendarmerie est un corps de l'armée très organisé avec des principes et des valeurs que chaque élément connait. Nous travaillons ensemble et chacun sait où se trouve sa place dans la hiérarchie".