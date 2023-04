Manchester City : Haaland accusé de pincer ses adversaires pour prendre le dessus

Ben Mee, défenseur de Brentford de 33 ans, a révélé que l’attaquant de City pince ses adversaires durant les matchs pour prendre le dessus sur eux.



« Erling Haaland n'hésite pas à pincer ses adversaires pour prendre le dessus », a-t-il fait savoir.

«C’est un garçon puissant et nous avons un peu eu des bousculades. Il y a eu de petits pincements ici et là entre moi et lui.»



Relancé sur le sujet, afin de savoir lequel des deux pinçait le plus, il a répondu : «ça venait plus de lui pour être franc. Mais ça ne me dérange pas, j’aime bien ça. (…) De toute évidence, nous essayons d’être physiques avec lui et d’utiliser notre corps pour l’empêcher de se mettre dans les positions qu’il souhaite », dit-il.

Selon Footmercato, les défenseurs de Premier League apprennent cette saison à appréhender le phénomène Erling Haaland.

Avec 32 réalisations en 28 matchs, l'attaquant norvégien empile les buts dans le championnat anglais. Le 12 novembre dernier, l'ancien du Borussia Dortmund était pourtant resté muet face à Brentford, malgré une technique pour déstabiliser son adversaire.

Le Norvégien de 22 ans sera donc surveillé de près demain devant le Bayern. Lui qui a d’ailleurs marqué un but lors du match aller (victoire 3 à 0).



Sachant que Haaland ne se laissera pas dompter facilement par les Bavarois, qui devront se méfier de ses talents et qualités de buteur. Mais aussi de son petit vice caché.