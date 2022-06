Manchester City sort enfin du bois pour conserver Riyad Mahrez

C'est un été très agité pour Manchester City sur le marché des transferts. Et pour une fois, cela concerne le secteur offensif. Par le passé, l'entraîneur Pep Guardiola a souvent redessiné sa structure défensive, enchaînant les transferts de défenseurs centraux et latéraux. Mais en 2022, c'est bien l'attaque qui est le principal chantier des Citizens. La preuve avec l'arrivée fracassante d'Erling Haaland, le buteur norvégien, mais aussi celle de l'espoir Julian Alvarez, l'attaquant argentin en provenance de River Plate.



Cela se répercute dans le sens des départs puisque Gabriel Jesus, conscient que son temps de jeu serait limité, est en passe de s'engager pour Arsenal. Et Raheem Sterling pourrait également prendre la poudre d'escampette, destination Chelsea. Jusqu'où ira la refonte du secteur offensif ? Eh bien pas jusqu'à Riyad Mahrez. L'international algérien, âgé de 31 ans, aurait pu etre un candidat idéal au départ, avec un contrat s'achevant en 2023 et des courtisans solides (PSG, Real Madrid, AC Milan).



Manchester City veut poursuivre l'aventure

Cependant, selon nos informations, les négociations concernant une prolongation de contrat ont récemment avancé avec Manchester City. Pep Guardiola ne veut absolument pas s'en séparer. Les deux parties discutent depuis que les dirigeants ont formulé une première offre de prolongation de courte durée. Reste à trouver un terrain d'entente sur les émoluments, mais l'optimisme semble de mise dans ce dossier, de sources proches du board anglais.



Riyad Mahrez a déclenché de nombreux intérêts ces derniers mois, puisque ses performances et sa situation contractuelle en faisaient une cible de choix. L'attaquant international algérien de 31 ans (75 sélections - 26 buts) a réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le champion d'Afrique 2019 est dans la forme de sa vie (24 buts marqués et 9 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues). Meilleur buteur en championnat des Citizens et 6e meilleur buteur de Champions League avec six réalisations, Riyad Mahrez a donc de bonnes chances de rendre encore heureux les supporters des SkyBlues.