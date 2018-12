Manchester United : José Mourinho rêve du Real Madrid !

José Mourinho vit encore des moments compliqués du côté de Manchester United. Le Special One multiplie les sorties médiatiques s’adressant de façon plutôt crue à ses détracteurs, dont certains consultants anglais notamment, et ses résultats en championnat restent assez médiocres, avec cette huitième place en Premier League. Le London Evening Standard dévoile ce mercredi de nouveaux indices sur l’avenir du Portugais, qui pourrait s’inscrire loin de Manchester.

On y apprend notamment que l’ancien de Porto et de l’Inter est frustré au sein des Red Devils, en partie à cause du dernier mercato estival, et qu’il serait exaspéré de son équipe, comme l’ont témoigné ses quelques sorties médiatiques où il n’hésite pas à tacler ses joueurs. Et le tacticien portugais pense et espère que le Real Madrid pourrait le sauver de sa « misère », toujours selon le média britannique. Tout dépendra de l’avenir de Santiago Solari Florentino Pérez lui serait prêt à le rapatrier à Madrid si l’occasion se présentait. Le président madrilène n’a de toute manière jamais caché son admiration pour le Portugais depuis son départ. Tout dépendra donc de son avenir à Manchester United, mais aussi de celui de Santiago Solari. L’Argentin a beau avoir signé un contrat de deux saisons et demies avec le club de la capitale espagnole ; rien ne garantit aujourd’hui qu’il sera sur le banc merengue cet été.

Une information qui peut pour le moins surprendre, puisque le premier passage de José Mourinho à Madrid a été assez chaotique. Si le Portugais avait notamment remporté la Liga 2011/2012, il n’avait pas su sortir de l’ombre du Barça de Pep Guardiola, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Mais surtout, il était vivement critiqué par la presse madrilène à cause de certaines décisions (avec Iker Casillas notamment) et n’hésitait pas à se fritter avec les journalistes espagnols. Affaire à suivre donc...