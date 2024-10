Manchester United a trouvé un successeur à Erik ten Hag, Rayan Cherki affole l’Europe

Thomas Tuchel potentiel successeur d’Erik ten Hag, Rayan Cherki séduit, la Juventus de Turin pense à Sergio Ramos pour sa défense, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Thomas Tuchel successeur d’Erik ten Hag ?



SunSport jette un coup d’œil aux cinq favoris pour remplacer ten Hag. Ruud van Nistelrooy, Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Kierran Mckenna et Graham Potter sont évoqués. Pour le média, Tuchel est celui qui a le plus de chance d’être le prochain coach.



Man Utd a eu des discussions avec l’Allemand au cours de l’été et il semblait être leur cible numéro un. Mais Tuchel a refusé le poste, car il voulait s’éloigner du métier pendant un moment. United pourrait retenter sa chance.



La presse sous le charme de Rayan Cherki

Après la victoire de l’OL face aux Glasgow Rangers, Rayan Cherki fait beaucoup parler de lui dans la presse après sa performance. L’Équipe lui a donné la note de 7 sur 10. L’attaquant de 21 ans a martyrisé ses adversaires sur son côté droit. Mais il a surtout grandement participé à la large victoire rhodanienne en Écosse (4-1) en délivrant deux passes décisives à Malick Fofana. Sport parle de « magicien » Cherki et le décrit comme un joueur d’amour-haine, soit on l’aime, ou soit on le déteste.



Sergio Ramos annoncé à la Juventus de Turin

Dans Sport, on apprend que la Juventus envisage l’arrivée de Sergio Ramos, récemment libre après son départ de Séville, pour renforcer sa défense suite à la grave blessure de Bremer.



Ramos, âgé de 38 ans, s’entraîne seul depuis juin et cherche un nouveau défi après avoir rejeté plusieurs offres, dont celles de clubs saoudiens et de la MLS. Si le défenseur espagnol rejoint la Juve, il participerait à sa troisième ligue européenne après avoir brillé en Espagne et en France.