Manchester United accroche Liverpool dans le derby d’Angleterre (1-1)

Dans un derby d'Angleterre globalement décevant, Liverpool a conservé son invincibilité à Old Trafford en arrachant le nul à cinq minutes de la fin grâce à Lallana.



Manchester United et Liverpool ont fait match nul à Old Trafford pour le sommet de cette 9e journée de Premier League (1-1). MU avait ouvert le score par Rashford en première période (36e) avant que Lallana, tout juste entrée en jeu, égalisé à la 85e minute pour le leader anglais.



Liverpool