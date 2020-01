Manchester United sait déjà quoi faire du flop Alexis Sanchez l’été prochain, Maurizio Sarri et Antonio Conte en alerte rouge

La seconde chance d’Alexis Sanchez



En Angleterre, il est de retour ! Cela faisait bien longtemps qu’Alexis Sanchez n’avait pas fait la Une des tabloïds anglais, et c’est chose faite ce mardi avec cette information du Daily Star. Malgré ses difficultés à rebondir à l’Inter Milan, où il est prêté, le Chilien, actuellement blessé, pourrait avoir une seconde chance à Manchester United l’été prochain. Le journal explique que c’est le boss des Red Devils Ed Woodward qui aurait pris cette décision.



MU a une chance pour Slimani



Toujours chez les Anglais, le Manchester Evening News relaye une information concernant Islam Slimani. Le club de Manchester United aurait « une petite chance » de récupérer le joueur cet hiver. En effet, l’international algérien, prêté par Leicester City à Monaco, garde une très belle cote en Angleterre malgré ses prestations mitigées en Ligue 1, et pourrait donc rebondir à Manchester. Tottenham est également sur le coup.



Sarri et Conte en alerte

En Italie, le Quotidiano Sportivo indique que les deux entraîneurs Maurizio Sarri avec la Juventus et Antonio Conte avec l’Inter Milan sont en « alerte rouge ». Le club de la Vieille Dame encaisse trop de buts, et c’est de Ligt qui est affiché comme l’un des responsables. Sarri va devoir trouver une solution. Chez les Intéristes, Lautaro Martinez attend la durée de sa suspension aujourd’hui. L’Argentin avait été expulsé face à Cagliari ce week-end pour s’en être pris à l’arbitre et pourrait prendre très cher. Cela avait rendu fou de rage son entraîneur Antonio Conte, qui pourrait donc perdre sa star plusieurs semaines.