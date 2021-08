Manchester United veut croire à nouveau à Erling Haaland

Ole Gunnar Solskjaer a deux missions à Manchester United cette saison. La première sera évidemment de terminer le plus haut possible au classement de Premier League. La seconde sera de convaincre au fil des mois Erling Braut Haaland de choisir les Red Devils l'été prochain.





En effet, Manchester United fera partie des courtisans du Norvégien de 21 ans lors du prochain mercato estival. Déjà car il aura probablement dit adieu à Edinson Cavani, qui sera en fin de contrat, à 35 ans. Ensuite parce qu'il avait failli séduire le prodige il y a 18 mois avant qu'il s'engage finalement au Borussia Dortmund.



La clause libératoire qui change tout

Si Haaland avait bougé cet été, MU n'aurait pas eu sa chance, avec Chelsea, le Real Madrid et Manchester City en destinations potentielles. Mais en décidant de rester à Dortmund, le Norvégien relance les espoirs des Red Devils. Solskjaer, qui a entraîné Haaland à Molde, a plusieurs mois devant lui pour convaincre son compatriote.



C'est en tout cas ce qu'assure le Manchester Evening News, qui croit en la capacité de Solsjaer de refaire de MU une place forte du football européen afin de séduire Haaland. Rappelons que l'attaquant du BVB disposera d'une clause libératoire lors du prochain mercato estival, à un tarif soudainement plus abordable de 75 M€. Une aubaine que de très nombreux clubs essaieront de saisir.