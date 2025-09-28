Mandat d'arrêt contre Madiambal Diagne : Babacar Ba réagit

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, est intervenu à la suite du mandat d'arrêt international émis contre le journaliste et homme d'affaires Madiambal Diagne. Ce dernier, en fuite après avoir fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, fait l'objet d'une poursuite judiciaire.
Dans une publication sur le réseau social X, Babacar Ba a rappelé que "déférer à une convocation de justice est un devoir citoyen". Tout en soulignant ce principe, il a nuancé son propos en insistant sur les obligations de l'État : "Mais dans un État de droit, les autorités doivent aussi notifier clairement, et à temps, les interdictions de sortie du territoire aux concernés".
Il a conclu en exprimant sa conviction personnelle : "Je reste convaincu que Madiambal Diagne viendra, pour son honneur, répondre de ses responsabilités comme il l’a promis".
Dans une publication sur le réseau social X, Babacar Ba a rappelé que "déférer à une convocation de justice est un devoir citoyen". Tout en soulignant ce principe, il a nuancé son propos en insistant sur les obligations de l'État : "Mais dans un État de droit, les autorités doivent aussi notifier clairement, et à temps, les interdictions de sortie du territoire aux concernés".
Il a conclu en exprimant sa conviction personnelle : "Je reste convaincu que Madiambal Diagne viendra, pour son honneur, répondre de ses responsabilités comme il l’a promis".
Déférer à une convocation de justice est un devoir citoyen. Mais dans un Etat de droit, les autorités doivent aussi notifier clairement, et à temps, les interdictions de sortie du territoire aux concernés. Je reste convaincu que Madiambal Diagne viendra, pour son honneur,… pic.twitter.com/Itcm5EeMcb
— Babacar Ba (@BabacarrBa) September 27, 2025
Autres articles
-
Johannesburg : El Malick Ndiaye participe à deux grandes rencontres parlementaires internationales
-
Macky Sall dénonce une « vendetta politique » autour de la reddition des comptes dans son nouveau livre
-
Marche pacifique à Louga : forte mobilisation pour exiger la libération de Moustapha Diop
-
ONU : Antonio Guterres salue « le leadership » du Sénégal et de Bassirou Diomaye Faye
-
Bassirou Diomaye Faye : « Nous renforcerons notre sécurité sur l’ensemble des frontières face à la menace terroriste »