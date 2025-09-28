Mandat d'arrêt contre Madiambal Diagne : Babacar Ba réagit

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, est intervenu à la suite du mandat d'arrêt international émis contre le journaliste et homme d'affaires Madiambal Diagne. Ce dernier, en fuite après avoir fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, fait l'objet d'une poursuite judiciaire.



Dans une publication sur le réseau social X, Babacar Ba a rappelé que "déférer à une convocation de justice est un devoir citoyen". Tout en soulignant ce principe, il a nuancé son propos en insistant sur les obligations de l'État : "Mais dans un État de droit, les autorités doivent aussi notifier clairement, et à temps, les interdictions de sortie du territoire aux concernés".



Il a conclu en exprimant sa conviction personnelle : "Je reste convaincu que Madiambal Diagne viendra, pour son honneur, répondre de ses responsabilités comme il l’a promis".