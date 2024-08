Mandat d'arrêt international : Alassane Diop appréhendé à Keur Ayib suite à une condamnation en Jordanie

La justice sénégalaise se retrouve face à un casse-tête juridique avec l'arrestation d'Alassane Diop, un citoyen sénégalais faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par les autorités judiciaires jordaniennes. Le sieur Diop a été condamné par contumace en Jordanie à deux ans de prison pour "association de malfaiteurs et escroquerie."



Arrêté à Keur Ayib au Sénégal, il a été déféré et a subi deux retours de Parquet, laissant les autorités sénégalaises en pleine réflexion sur sa possible extradition, informe Les Échos.



À en croire le journal, la question de l'extradition d'un citoyen national est au cœur du débat. La justice jordanienne a jugé et condamné Alassane Diop, émettant un mandat d'arrêt international à son encontre. En réponse, le procureur de la République au Sénégal a rapidement agi, menant à l'arrestation de Diop. Cependant, la décision de l'extrader ou non reste en suspens.



Les autorités judiciaires sénégalaises sont confrontées à un dilemme. Le droit international et les conventions d'extradition posent des limites strictes sur l'extradition de nationaux.



Selon un expert juridique interrogé par le journal, "il est juridiquement impossible pour le Sénégal d'extrader son propre citoyen, car les règles de droit l'interdisent. La réciprocité est également en question : un citoyen jordanien ne serait probablement pas extradé au Sénégal sous un mandat d'arrêt sénégalais."



Une solution alternative envisagée serait de rendre exécutoire la décision de justice jordanienne au Sénégal. Cela permettrait à au mis en cause de purger sa peine de deux ans de prison dans les établissements pénitentiaires sénégalais. Pour ce faire, la Cour d'appel du Sénégal devrait intégrer la condamnation jordanienne dans le système juridique sénégalais, permettant ainsi son exécution locale.



Le sort d'Alassane Diop dépend désormais de la décision des autorités judiciaires sénégalaises. Si la procédure suit son cours, il pourrait être présenté à la Chambre d'accusation pour statuer sur son extradition ou la possibilité de purger sa peine au Sénégal. En attendant, Alassane Diop continue de nier les accusations portées contre lui.