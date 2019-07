Manifestation Aar Li Nu Book: « Samu Sunu Rew » invite l’opposition à arrêter de manipuler population

La plateforme « Samu Sunu Rew » (Protéger notre pays), a invité l’opposition sénégalaise à arrêter de manipuler la population à travers les manifestations de « Aar Li Nu Book », qui dit exiger plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles, depuis la publication d’un reportage de la BBC, accusant le jeune frère du chef de l’Etat, Aliou Sall de corruption.



« L’opposition sénégalaise est parrainée par des lobbies dont l’intention est de déstabiliser le pays. Heureusement que les personnalités religieuses que nous avons rencontrées n’ont pas cru à leur déclaration », a dit le porte-parole Adama Fall.



Dénonçant la démarche de l’opposition, il juge inopportune la tenue de manifestations hebdomadaires dans le seul but de réclamer la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. D’autant que toute personne qui détient des informations relatives à cette affaire peut aller faire sa déposition à la Division des investigations criminelles (Dic).



« Notre camarade Aliou Sall a été convoqué à la Dic pour être entendu dans cette affaire de présumée corruption. Cela montre, encore une fois, que le pouvoir est dans les dispositions d’éclairer l’opinion publique nationale et internationale. Maintenant, si des gens se cachent derrière pour exister sur le plan politique, nous y ferons face », a promis M. Faye.