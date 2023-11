Manifestation à Kidira pour réclamer de l’eau: trois des manifestants arrêtés et condamnés

Mercredi dernier, le tribunal de grande instance de Tambacounda a prononcé le verdict à l'encontre de trois (3) jeunes, B. Cissokho, I. Diallo, un entrepreneur, et E. Ndiaye, agent de sécurité, interpellés lors des manifestations survenues le week-end dernier à Kidira dans département de Bakel pour manque d’eau dans leur localité.



Ces jeunes sont poursuivis pour leur supposée participation à une manifestation non autorisée ainsi que pour diverses actions commises lors de ces événements. Cependant, attraits à la barre ils ont tous nié leur implication dans les faits qui leur sont reprochés.



Le substitut du procureur, dans son réquisitoire, a requis une peine de six (6) mois assortis du sursis contre les accusés, malgré la constance des faits allégués à leur encontre. Après délibération, le tribunal les a reconnus coupables de l'ensemble des faits reprochés, suivant ainsi les réquisitions du parquet. Chacun des jeunes devra s'acquitter d'une amende de 100 000 Fcfa.



Pour rappel, des troubles ont éclaté à Kidira, une commune frontalière avec le Mali, suite à une mobilisation de ses habitants qui réclamaient l'accès à l'eau. Les manifestations avaient débuté par causer le désordre dans les établissements scolaires, la fermeture des axes de la ville à l'aide de pneus brûlés, ainsi que l'attaque d'un véhicule de la gendarmerie par des jets de pierres.