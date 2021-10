Manifestation de soutien à Dmédia : Macky Sall accusé de vouloir museler le groupe de presse

Quelques gendarmes étaient postés dans le quartier, Nord Foire, un peu avant l'accès aux locaux du groupe. Des membres de Frapp France Dégage, de Y'en a marre ou Africa First, entre autres mouvements étaient déjà sur place vers 16h00. Des journalistes et sympathisants du groupe de presse étaient également de la partie. Selon eux, ce problème qui lie le groupe de presse au pouvoir est loin d'être une affaire de paiement d'impôt. Ils accusent le Président Macky Sall de vouloir museler Dmédia dont le propriétaire est l'opposant Bougane Gueye Dany.

« Si Bougane Gueye doit de l'argent à l'État qu'il paie. Maïmouna Ndour Faye doit de l'argent à l'État, qu'elle paie. Si Youssou Ndour doit de l'argent à l'État, qu'il paie. Mais on a l'impression que dans ce pays, il y a une justice à double vitesse», a regretté l'activiste Guy Marius Sagna.

Pour lui, une justice à double vitesse est inacceptable dans ce pays. « Ce qui se passe avec le groupe Dmédia c'est de l'acharnement et nous n'allons pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici aujourd'hui. Le pays est un pays pauvre. Quand on doit à l'État des impôts, on doit payer et c'est valable pour tout le monde ».

Guy Marius Sagna estime que cette affaire est loin d'être un problème d'impôt impayé. « Si c'était le cas, on allait pas laisser des ministres de la République jouer avec les biens du pays. On allait pas laisser Aliou Sall (frère cadet du chef de l'État) voler l'argent du pétrole et du gaz sans rien faire. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de liberté d'informer, de ligne éditoriale et d'opinion», a-t-il déclaré, ajoutant que « fermer Dmédia revient à faire disparaitre plus de 300 emplois».

Pour Thiatt de Y'en a marre, le Président Macky Sall et son gouvernement ont la mémoire courte. « S'ils sont au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que les médias ont joué un rôle essentiel». Il a rappelé le chef de l'État à l'ordre, lui rappelant qu'il avait promis de créer 500.000 emplois au Sénégal et non d'en supprimer.

La manifestation a été tenue en l'absence de patron et opposant politique Bougane Gueye Dany. Selon Mamadou Mansour Ndiaye, journaliste au groupe de presse, il a été demandé à Bougane de ne pas se présenter au ressemblent, afin d'éviter tout amalgame.

Plusieurs sympathisants de Dmédia et des membres de la société civile sénégalaise se sont rassemblés ce vendredi après-midi devant le siège du groupe de presse, pour exprimer leur soutien aux employés de la boîte.