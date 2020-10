Manifestation des Guinéens de Dakar: des blessés et des véhicules caillassés

Au moins deux blessés ont été enregistrés dans les affrontements qui ont opposé ce mercredi, les ressortissants guinéens de Dakar et les forces de l'ordre, à la Cité Keur Gorgui. Ces blessés ont été touchés par des projectiles. Toutefois, il est pour le moment impossible de situer la responsabilité dans ces blessures.



Il n'est pas encore établi que les blessés, qui sont à compter dans le rang des manifestants, l'ont été par gaz lacrymogènes balancés par les éléments du GMI. Aussi, plusieurs véhicules ont été caillassés.



Pour rappel, le Sénégal et Dakar, en particulier, abritent une forte communauté guinéenne depuis des lustres. Ces ressortissants guinéens se sont vu refuser le droit de voter pendant cette présidentielle, pour cause de fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19.