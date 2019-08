Manifestation des étudiants sénégalais en Égypte: La Direction des bourses sort du silence

Sur la question de l’octroi des bourses, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, via la Direction des bourses, informe dans le communiqué que tous les étudiants sénégalais établis dans des pays autres que la France et dont les dossiers de renouvellement sont conformes, ont perçu l’intégralité de leur allocation depuis avril 2019.



La Direction des bourses. signale que le cas de l’élève Moustapha Niang est spécifique. Parce que le règlement d’attribution de bourses en vigueur ne prend pas en charge ceux comme lui qui n’ont pas le statut d’étudiant. Le ministère informe que Niang est élève en classe de Seconde dans un lycée du Caire.