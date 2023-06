Manifestation du 1 er juin : 19 femmes arrêtées dont 16 à Dakar et 3 à Pikine

À Dakar et Pikine, il y’a eu une vague d'arrestations et une saturation des tribunaux à la suite des manifestations du 1er et 2 juin 2023. Au Palais de justice de Pikine-Guédiawaye, la situation carcérale est préoccupante, avec trois cent six (306) personnes déférées et inculpées, selon le chef du parquet Seydi. Les inculpations se poursuivent, tandis qu'à Dakar, sept des huit cabinets sont mobilisés pour traiter les dossiers liés aux manifestations.



Parmi les personnes déférées, seulement trois (3) femmes sont impliquées à Pikine, tandis qu'à Dakar, seize (16) femmes ont été présentées au procureur Abdou Karim Diop, relate L’Observateur. Les autorités judiciaires ont requis un mandat de dépôt pour la majorité des déférés à Pikine, à l'exception des soixante-trois (63) mineurs placés sous la garde parentale et des étudiants placés sous contrôle judiciaire.



À en croire le journal, les arrestations se poursuivent, aidées par les vidéos des manifestations et les dénonciations de voisins, les forces de l'ordre ont réussi à appréhender plusieurs pilleurs sur les lieux des délits, avec la découverte de produits de Supeco sur place.