Manifestation en soutien au peuple palestinien : L’ambassadeur de la Palestine magnifie la posture du Sénégal

L’esplanade de la grande mosquée de Dakar a refusé du monde ce samedi après-midi. Des organisations islamistes, notamment JAMRA, And Samm Jikko Yi, des autorités et partis politiques, des organisations de la société civiles, comme le FRAPP et des citoyens lambda ont répondu massivement à l’appel de l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal.



Ils étaient pour la plupart vêtus de drapeau palestinien, tenant des banderoles, des pancartes sur lesquels on pouvait lire « EN THE GENOCIDE IN PALESTINE » « Boycott Israël » entre autres. « Allahou Akbar » était le maitre mot de cette manifestation pacifique.



«Assumant toutes responsabilité le peuple sénégalais a choisi encore une fois de se mobiliser à travers ses organisations civiles et ses figures relieuses, sociales et culturelles pour condamner les crimes sionistes commis en Palestine en général à Gaza en particulier ». lit-on dans la déclaration.



Prenant la parole l’ambassadeur de la Palestine Dr Nasser Abdallah a magnifié le soutien des Sénégalais envers le peuple palestinien dans le conflit qui l’oppose à Israël. « Le Sénégal a toujours soutenu la cause Palestinienne. Cette posture qu’affiche le Sénégal, seul un peuple libre à le courage de le l’afficher, le Sénégal n’est jamais en reste quand il s’agit de la Palestine, je remercie le peuple sénégalais et les autorités et je magnifie leur fidélité à la Palestine. Car depuis 1995 et en 1975 au temps de Léopold Sedar Senghor, le Sénégal a toujours été en tête du comité défendant les droits des palestiniens à l’ONU ».



Selon Dr Nasser Abdallah, « ce que Israël est en train d’infliger à Gaza, concerne tous les musulmans du monde entiers car la Palestine était la première destination des musulmans ». Profitant de l’occasion, il a lancé un appel à tous les pays musulmans de s’unir pour la cause palestinien.