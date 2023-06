Manifs à Touba: le khalife des Mourides demande aux jeunes de retourner dans leurs maisons

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a nuitamment délivré depuis la grande mosquée, un message à l’intention des jeunes qui inondent les rues de Touba depuis 48 heures brûlant des pneus et affrontant les forces de l’ordre. Il demandé à ces derniers de mettre fin à leurs activités et de retourner dans les maisons par respect à Serigne Touba.



« Serigne Mountakha demande aux jeunes qui manifestent dans la ville qu'ils retournent dans les maisons par respect à Serigne Touba. Il donne cet ordre à tous ceux qui croit à Serigne Touba », a informé le speaker de la Grande Mosquée, vendredi tard dans la soirée.



La ville de Touba, réputée calme, n'a pas été épargnée des violentes manifestations nées de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Alors que le Khalife avait interdit tout remous du genre dans la cité. Des stations d’essence ont été saccagées, des véhicules brûlés, la maison du ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye attaquée et des menaces perpétrées contre des pontes du régime.