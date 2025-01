Mankeur Ndiaye applaudit le message de fin d’année du Président Bassirou Diomaye Faye

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a salué le discours du Président Bassirou Diomaye Faye lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2024, en lui attribuant une note positive.



« Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a délivré un puissant message de fin d'année 2024 et de voeux pour 2025 au Pays et aux partenaires Internationaux. J'en partage le contenu, le sens et la portée historiques. Que vivent l'unité, la vérité, la justice! », a-t-il publié sur X (ex-Twitter).



Dans son discours de fin d'année, le chef de l’Etat a annoncé que toutes les forces militaires étrangères devront quitter le Sénégal d'ici 2025. Il a également réaffirmé l'engagement de la diplomatie sénégalaise à promouvoir la paix et la justice, tout en soutenant activement les peuples opprimés.