"Mànkoo Taxawu sunu Apr" : Moustapha Diakhaté décline sa feuille de route et dit comment y adhérer

L’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar (BBY) (mouvance présidentielle), exclut des rangs du parti de l’Alliance pour la République (Apr) mardi dernier, a lancé le mouvement Mànkoo Taxawu Sunu Apr, une « démarche pour une APR nouvelle ». Dans une publication via sa page Facebook, Moustapha Diakhaté décline sa feuille de route. Dans le texte, M. Diakhaté parle d’abord des côtés sombres du parti au pouvoir et le dépeint comme un « tableau apocalyptique », avant d’étaler ses objectifs.



D’entrée, il peste : « Depuis onze ans, l'Alliance Pour la République (APR) fonctionne comme une masse informe, une foire d'empoigne, un parti de querelles de personnes, de luttes des places sans merci sur fond d’ambiguïté idéologique, de déliquescence des structures, organisations et instances de direction à tous les niveaux».



Mais, souligne-t-il : « Sans dogmatisme ni certitudes, la révolution militante qui est la nôtre se nourrit des défis de l’APR autant qu’elle doit les susciter (…) »



Évoquant son nouveau mouvement « Mànkoo Taxawu sunu Apr », qu’il a créé après son expulsion du parti de Macky Sall par la Commission de discipline, Moustapha Diakhaté précise qu’: « Il s’agit de faire le chemin inverse en allant au-delà de la collecte des suffrages, de politiques électoralistes pour faire du Parti un instrument de conscientisation, d’éducation, d’encadrement des militantes et militants et d’intermédiation entre le peuple sénégalais et son gouvernement ».



Ainsi, l’Initiative pour la Refondation de l’Alliance « souhaite porter un discours de vérité pour être à la hauteur des enjeux du Parti et du Sénégal. Il propose des solutions pragmatiques, ancrées dans le réel et basées sur « des valeurs essentielles telles que le progrès et la justice sociale, le respect des hommes et la capacité donnée à chacun d’être acteur de son quotidien», liste-t-il.



Pour y adhérer, explique l’ancien ministre chef de cabinet du chef de l’Etat, « il ne demande ni carte d’entrée et rassemble toutes celles et ceux qui agissent pour promouvoir le programme de « la Refondation de l’Alliance».



Moustapha Diakhaté se fixe des objectifs pour mener à bien son mouvement. Il s’agira selon lui de : « Reconstruire la confiance de l’engagement militant dans l’APR ; revitaliser la démocratie interne, participative et inclusive ; réfléchir sur les missions fondamentales du parti ; améliorer les modes d’intervention du parti au profit des populations ; proposer des solutions de gouvernances innovantes à destination des instances, structures internes et organismes affiliés ».



Pour ce faire, les actions seront articulées sur quatre (4) axes : « Donner la parole et écouter les militant ; Penser et Proposer ; Diffuser ; Animer et Échanger ».



Selon M. Diakhaté cette nouvelle initiative pour la refondation de l’Apr à pour ambition « de redonner espoir aux militants d’une APR apaisée, unie et stable, une APR pour la liberté, la démocratie, le progrès économique, la prospérité collective et la justice sociale ».