Manque d'eau à Louga : les habitants Sierre listent les maux de leur localité

Accompagné de leurs petits enfants, et des jeunes arborant des brassards rouges, les habitants de Sierre 1, de Bokinédo Chef lieu de commune de Sierre, se sont donnés rendez-vous au forage pour réclamer son dépannage. L’ouvrage qui dessert plus d’une quinzaine de villages est tombé en panne depuis plus d’une semaine.



« Nous sommes outrées de voire qu’il n’y a aucune réaction de la part du maire du comité de gestion pour que l’ouvrage revienne à la normale. Les populations doivent prendre des charrettes et parcourir 14 km voir 25 km pour trouver de l’eau potable. Il y a un mécène du nom de Kany Diop, qui a fait de son mieux pour apporter une pompe, mais le maire et son équipe, ont refusé. Ils pensent que justement ce dernier est venu pour une démarche politicienne ».



Ces populations qui ne décolèrent pas la situation de leur poste de santé et l’absence d’infrastructures dans leur terroir comme l’électricité, et des routes. « Sierre 1 chef-lieu communal est dans l’ombre. C’est des lampes-tempêtes et des bougies qu’on allume. Les femmes enceintes, les malades jeunes et vieux sont ici. Alors qu’ils doivent être transportés à bord de charrettes jusqu'à Keur Maror Sarr à 30 km. À Sierre, il n’y a pas de route. Il n'y a que des pistes où des voitures s’enfoncent. Voilà, pourquoi on ne voit personne ici », livre Walf radio