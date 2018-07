Manque d'eau, d'électricité et de sécurité : les populations d'Onkade de Mbour crient leur colère

Arborant des brassards rouges, les populations d'Onkade à Mbour sont sorties dans la rue pour exiger de l’eau en quantité et en qualité, ainsi que de l’électricité. « L’évacuation des ordures, l’eau, la santé, nous ne pouvons pas avoir de l’eau potable sans que nous partions vers les puits. Depuis l’année dernière, nous avons parlé des branchements sociaux, les gens ont payé des factures de 14 600 F CFA, et jusqu’à présent nous n’avons rien. Cela fait un an, rien n’est en trait dans les maisons, il n’y a même pas une pression d’eau », déplore leur porte-parole.



"On a pourtant l'un des plus grands châteaux d'eau d'Afrique"

Selon les populations, l’un des plus grands châteaux d’eau d’Afrique se trouve dans leur quartier. Leur porte-parole de préciser : « C’est l’un des plus grands châteaux. S’il ne l’est pas, je sais qu’il fait partir des 10 forages les plus grands d’Afrique. Donc nous ne pouvons pas habiter tout juste à côté et ne pas profiter du liquide précieux. Ce qui est impensable. Nous faisons parti des quartiers les plus populaire de Mbour, mais malheureusement nous sommes délaissés ».



À l’en croire, « il y a aussi une grande partie de la ville qui n’est pas éclairée. Il y a trop d’agressions. Les dispensaires sont très loin de nous. Le poste de santé le plus proche se trouve jusqu’à Darou Salam. Ça fait au moins 2 kms pour une grande ville comme Mbour, ce n’est pas normal », rapporte Walf Radio.