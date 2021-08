Manque d'oxygène à l'hôpital de Diamniadio : 6 décès enregistrés en une nuit (témoin)

Un accompagnant d’un malade de Covid-19 qui a vu son parent décédé suite à un « manque d’oxygène » à l’hôpital pour enfant de Diamniadio lance un cri de cœur. Selon lui, l’hôpital fait face à un véritable problème d’oxygène.



« (Samedi) vers les 19 heures des infirmiers ou hygiénistes sont venus nous avertir qu’il y a un manque d’oxygène alors que même les patients intubés, disaient qu’ils ne sentaient pas l’oxygène arrivée. Ils disaient par la suite qu’ils sentaient l’oxygène mais avec une quantité insuffisante », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Il a ajouté, « Dans ce centre, il y a plus de 70 patients qui ont besoin d’oxygène. Il y en a même qui ont besoin d’être admis en réanimation. Mais la salle de réanimation n’était pas fonctionnelle à cause du débit faible d’oxygène », s’est-il désolé.



L’accompagnant qui a perdu un parent proche à cause de ce "manque d'oxygène" de révéler que « c’est en ce moment qu’on a noté une série de décès. Six (décès) ont été enregistrés cette même nuit ». Demandant aux autorités « de dire la vérité aux populations».



Autre problème relevé par l’accompagnant, c’est la prise en charge des patients de Covid-19. « Ce qui se passe dans ce centre, c’est inadmissible. Il n’y a pas de médecins ni d’infirmiers suffisants. Chaque patient de Covid est admis avec son accompagnant à son chevet pour l’aider à faire tous ces besoins naturels ».



Interrogée sur les graves allégations de l’accompagnant, la directrice de l’hôpital en question promet de réagir ce lundi 2 août.