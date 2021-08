Mansour Faye sur les attaques de Mary Teuw Niane : « au moment opportun, le parti pourrait apprécier et prendre des décisions »

Maire de Saint-Louis et responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), Mansour Faye subit souvent des attaques de l’ancien ministre Mary Teuw Niane, qui a annoncé sa candidature à la mairie de la commune. Interpelé sur la question par L’Observateur, le beau-frère du chef de l’Etat a soutenu que « le parti, au moment opportun, pourrait apprécier et prendre des décisions ».



« Le Président subit régulièrement des attaques non fondées, et il a toujours eu raison sur ces attaques. Ma philosophie est que Dieu est juste, et nous devons essayer d'être justes. Et quand on est juste, on a toujours raison sur les gens. Mais nous sommes dans un pays de liberté d'expression, parfois incontrôlée pour certains, et les gens sont libres d'émettre leurs avis comme ils le sentent », a dit Mansour Faye.



« Je n'interdirais à personne de dire ce qu'il pense parce que ça n'engage que lui. Un parti est une organisation qui a ses règles, si un militant sort de la ligne tracée par le parti, au moment opportun le parti pourrait apprécier et prendre des décisions », a-t-il ajouté.



Pour ses relations avec son camarade de parti, il a fait savoir que « c'est un grand frère, un Saint-Louisien comme lui. « Nous avons des relations normales. Mais depuis un moment, on ne se croise pas dans l'espace politique. Mais je n'ai aucun problème avec lui ».