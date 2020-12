Maodo Sall et Samba Ka risquent 6 mois de prison pour avoir fourgué de faux papiers de voyage à Ndèye Arame Ndiaye

Attraits à la barre pour faux et usage de faux et falsification de documents administratifs, Maodo Sall et son ami Samba Ka risquent d’être privés de liberté pour six mois si le juge applique la demande du parquet. Maodo Sall se faisait passer pour un homme d’affaires qui avait une société s’occupant des affaires de voyage. La partie civile, Ndèye Arame Ndiaye qui voulait voyager, avait fait la connaissance de ce dernier sur Facebook. Après explication, le prévenu arrive à convaincre la fille. Ndèye Arame Ndiaye soutient ainsi qu’elle lui a remis tout l’argent qu’il lui a demandé.



A sa grande surprise, elle s’est rendu compte à son arrivée à l’aéroport que ses dossiers de voyage étaient des faux. « J’ai été très surprise quand on m’a interpellée pour me dire que les papiers sont des faux. Je l’ai automatiquement appelé, il m’a dit qu’il devait y avoir un problème et qu’on fixe un rendez-vous pour le lendemain », informe la partie civile.



Devant la barre, les faux hommes d’affaires ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés en informant qu’ils sont des hommes d’affaires et qu’ils ont eu à faire voyager beaucoup de personnes. « Je suis vraiment désolé qu’on en arrive là parce que notre société de voyage n’a jamais eu ce genre de problèmes », se défend Maodo. Pour l’avocat de la partie civile, les prévenus ont causé beaucoup de torts à sa cliente car elle a non seulement perdu son argent, mais elle avait également fait ses adieux à toutes ses proches avant d’être clouée au Sénégal. Ce qui constitue pour l’avocat un préjudice et que les auteurs de cet acte doivent payer. Il a ainsi sollicité du juge qu’on leur fasse une application de la loi et une amende de 5 millions pour dommages et intérêts.



Quant à la défense, elle a sollicité une application bienveillante de la loi. Pour sa réquisition, le parquet a demandé au juge de lui faire une application de la loi en le condamnant à une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 8 janvier, rapporte Le Témoin.