« Ils n'ont aucune compétence, ils ont profité de l'aura de Sonko » : le directeur de l'Aménagement urbain, Momar Ndiaye, démolit les maires de Pastef

Invité sur le plateau de la TFM, le directeur de l'Aménagement urbain et de la Restructuration, Momar Ndiaye n'a pas mâché ses mots face à la gestion des édiles municipaux, en particulier le maire de Dakar Abass Fall.



Selon lui, les récentes polémiques autour des aménagements urbains et des opérations de déguerpissement relèvent d'une « manipulation de l'opinion » orchestrée pour masquer des lacunes de gouvernance. Il a fermement rappelé que les municipalités n'ont aucune compétence légale sur le domaine public maritime et que les projets d'utilité publique décrétés par l'État s'imposent à tous, y compris aux détenteurs de titres fonciers.



Le directeur a également pointé du doigt l'attitude de certains élus locaux qui refusent la coordination avec les services de l'État, s'appropriant indûment le mérite des opérations techniques menées conjointement. Pour Momar Ndiaye, un édile qui s'oppose aux institutions étatiques adopte une posture irresponsable : « Un maire qui refuse de collaborer avec l'État devient un danger public. » Il souligne que la mairie est avant tout un démembrement de l'État et qu'elle exige humilité et respect des procédures républicaines, loin des postures de victimisation politique.



Pointant du doigt l'ascension politique des maires de Pastef, il a souligné que nombre d'entre eux n’ont pas de profil. « En réalité, si on regarde bien, ils n'ont pas les compétences requises. Parce qu’eux, ils profitent de l'aura d'Ousmane Sonko pour se faire élire »



Momar Ndiaye a élargi sa critique aux élus locaux en insistant sur le fait que la mission d'un maire est « pour que ça soulage les populations », martelant que « le bureau d'une mairie n'est pas une permanence de parti politique ».