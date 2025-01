Maodo de l’écurie Fass : « Gris Bordeaux voulait arrêter depuis 5 ans, mais… »

Depuis sa défaite contre Zarco, le dimanche 12 janvier, Gris Bordeaux observe un silence profond. Un revers difficile à digérer pour ses supporters, qui réclament désormais son départ. Son frère cadet, Maodo, connu sous le nom de Gris 2, a brisé le silence pour défendre son mentor et répondre aux critiques.



« Gris ne peut pas arrêter puisque Fass n'a pas derrière lui un VIP. II doit continuer jusqu'à ce qu'un parmi nous arrive chez les VIP. II voulait arrêter depuis 5 ans, mais il a la responsabilité de nous encadrer jusqu'au sommet avant qu'il ne parte. Malheureusement, je note un acharnement sur sa personne. Les gens l'attaquent sur sa physique et cela est désolant. Ils doivent arrêter. Gris est en fin de carrière et il le sait. Gris n'ira pas jusqu'au terme de l'âge limite de la retraite. Qu'ils patientent, il va bientôt partir », a expliqué Maodo dans les colonnes du journal sportif Record.



Le frère de Gris Bordeaux a également partagé sa tristesse face à l’échec de son aîné.

«Les gens évoquent les dix ans de disette de Gris Bordeaux, mais ils oublient qu'il n'a affronté que 4 adversaires durant toute cette période. Il s'agit de Balla Gaye 2, Modou Lô, Ama Baldé et Zarco. Gris a affronté les meilleurs de l'arène. Et Il a été à chaque fois acclamé à la fin de ses combats. La défaite fait mal à Gris au point qu'il a versé quelques larmes. La douleur est plus grande parce que Gris n'a presque rien proposé. Il ne s'est pas bagarré. Il n'a pas non plus lutté. Notre déception est plus grande que toute autre », a déclaré le lutteur de Fass.



Maodo a également minimisé les critiques sur la place de Gris Bordeaux en tant que Tigre de Fass.



« J’ai vu les critiques. Beaucoup d'elles essaient de mettre en mal entre Gris Bordeaux et ses poulains. Tu entends des gens dire qu'il doit arrêter. Qu'il doit céder le titre de Tigre de Fass à un autre. Le titre de Tigre de Fass ne veut rien dire. Il n'a aucun sens. Nous devons plutôt viser la couronne du Roi et non nous attarder sur une question d'un titre qui ne sort pas l'écurie Fass. Si Gris n'était pas là, Fass n'allait pas avoir de VIP. Ce qui serait une perte pour nous », a-t-il conclu.