Marathon du Club de Culture Générale à l’UGB : le parrain Mbaye Dione encourage le dépassement de soi dans la construction du vivre-ensemble

Le Marathon de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, organisé par le Club de Culture Générale, a été un événement marquant, à la hauteur des attentes. Placé sous le thème "De la résilience, du dépassement de soi et de la promotion de la santé et du bien-être", ce marathon ne s’est pas seulement imposé comme une compétition sportive, mais aussi comme un véritable moment de réflexion sur les valeurs essentielles du vivre-ensemble et du développement personnel.



Le député-maire, Mbaye Dione, parrain de cette édition, a marqué de son empreinte cet événement. Lors de sa prise de parole, il a salué l'initiative du Club de Culture Générale, soulignant que le marathon allait bien au-delà de la simple course. "Ce grand marathon n’est pas simplement une compétition, c’est aussi un message adressé à la jeunesse actuelle et aux générations futures", a-t-il déclaré, mettant en lumière l’importance de cet événement comme vecteur d’inspiration pour les jeunes.



Mbaye Dione a exprimé sa satisfaction quant au succès du marathon, qui a su dépasser le cadre universitaire pour s’imposer comme une véritable référence. "Ce marathon est devenu bien plus qu’un événement sportif. Il incarne une alternative à ce que l’on pourrait appeler le ‘marathon budgétaire’, en se plaçant sous le signe du sport, de la solidarité et de l’unité", a-t-il ajouté.

Le parrain a également insisté sur l'importance de renforcer le ciment national et de densifier l'harmonie sociale, surtout en cette époque où de nouveaux défis sociaux risquent de mettre à mal le modèle du vivre-ensemble sénégalais. "L'irruption de faits sociaux nouveaux éprouve, jusqu’à mettre en péril, notre modèle de vivre-ensemble, qui nous a permis d’enregistrer d’énormes satisfactions", a-t-il regretté. Toutefois, il a appelé à la consolidation de ce modèle à travers des actions concrètes comme ce marathon, symbole de cohésion et de résilience.





Dans un discours empreint d’émotion, M. Dione a insisté sur la nécessité de cultiver le dépassement de soi, à l’image des marathoniens qui, pour arriver au bout de la course, doivent faire face à la fatigue, à l’épuisement et parfois au harassement. "C’est à ce prix qu’ils réussissent, et c’est ainsi que nous devons envisager la construction de notre société : avec persévérance et résilience", a-t-il déclaré.

Le député-maire a lancé un appel à tous les membres du Club de Culture Générale, ainsi qu'aux participants et organisateurs, les incitant à semer les graines du succès afin de transformer leur cadre de vie. "Il nous revient de semer les graines du succès pour en faire un viatique transformateur de notre société", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de l’engagement personnel et collectif pour un avenir meilleur.



Le Marathon de l’Université Gaston Berger, grâce à l’impulsion de Mbaye Dione et au travail du Club de Culture Générale, s’est donc imposé comme un véritable modèle de résilience et de dépassement, portant un message fort de solidarité et d’espoir pour la jeunesse sénégalaise.