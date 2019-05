Marché Thiaroye : 2 femmes pickpockets arrêtées puis déférées

La Brigade de recherches du commissariat de police de Thiaroye ont mis fin aux agissements des deux femmes, pickpockets, Awa K. et Codou Mb. qui ont fait beaucoup de victimes.

Les deux (2) dames localisent une proie, la suivent à la trace, feignent de marchander avant de dérouler leur plan. L’une d’elle repère la pochette de la cible, s’en empare avec finesse et la refile à l’autre qui saisit le butin, le fourre dans leur sac et fait semblant de chercher du regard quelque chose à acheter sur les étals des commerçants, racontent des sources au journal « Les Echos».



Prises la main dans le sac, les mises en cause avaient dans leur besace, le butin composé de trois pochettes pour dame, dix (10) téléphones portables, la somme de 75 000 F fa et des cartes nationales d’identité et d’électeur de personnes différentes. Elles ont été aussitôt arrêtées. Interrogées, elles reconnaissent les faits et soutiennent avoir tout le temps opéré de la même manière.



Dans un autre registre, le mari d'Awa K. est activement recherché par la police pour vol de plus d’un (1) million.