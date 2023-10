Marché Tiléne : une femme arrêtée et livrée à la police pour vol

Astou G., mère de trois enfants, fait face à des accusations de « vol ». Coumba N., commerçante de profession lui reproche d’avoir dérobé trois pots contenant la somme de 300.000 francs dans sa boutique de située au marché Tilène à Dakar.



La mise en cause, âgée de 22 ans et restauratrice résidant à Ouakam, a comparu hier vendredi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Les débats en audience ont révélé que Astou G., s'était rendue dans ladite boutique et avait volé l'argent. D’après Rewmi Quotidien, c’est après la présumée voleuse ai quitté les lieux que le vol a été découvert par la commerçante. Après une poursuite, celle-ci a finalement été appréhendée par la commerçante et les éléments de la police.



Des accusations que la prévenue a nié. Toutefois, elle a expliqué qu'elle s'était rendue au marché Tilène pour vendre une chaîne en or d'une valeur de 50 000 francs et qu'elle avait retrouvé les trois pots de la commerçante près de sa boutique.



L'affaire a été mise en délibéré, et le juge rendra sa décision le 9 octobre prochain.