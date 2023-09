Marché au poisson de Pikine: pêcheurs et ménages préoccupés par la rareté des ressources halieutiques (REPORTAGE)

La rareté du poisson entraîne une hausse spectaculaire des prix. Les conséquences se font ressentir. Au Marché poisson de Pikine, pour mettre la main sur des poissons de qualité, comme les dorades, les capitaines, ou les thiofs (mérou), il faut désormais débourser une somme considérable. Cette situation met en difficulté les vendeurs de poissons, qui assistent impuissants à la diminution de leur clientèle. Les plaintes des consommateurs sont unanimes: la rareté et le coût élevé du poisson pèsent lourdement sur leur quotidien.



Afin de saisir l'ampleur du problème, nous avons entrepris une visite au Marché Poisson de Pikine. Sur place, une ambiance animée règne, malgré le désarroi qui se lit sur les visages. Les vendeurs, assis devant leurs étals, agitent des morceaux de tissu pour éloigner les mouches tandis que d'autres marchandent avec des clients en quête de poissons frais.



Parmi eux, mère Aminata Boye se fraye un chemin au milieu de la foule avec son seau à la main pour être la première à accéder à une vendeuse exposant du poisson fraîchement pêché. D'un souffle profond, elle exprime sa frustration : « Je me précipite pour acheter ces dorades fraîches. De ce que j'ai vu, il y a plus de poissons congelés, ce qui n'est pas idéal pour préparer le célèbre « Cebbu dieun » (riz au poisson). Maintenant, c'est un vrai problème de trouver de bons poissons. Je me rabats souvent sur la viande ou les poulets pour compenser ce manque. Je suis venue spécialement au marché pour pouvoir préparer un bon riz au poisson et même trouver des rougets pour faire du « firir » (poisson frit). Ce que je ne pense pas trouver aujourd'hui. »



Au cœur du Marché Poisson de Pikine, l'atmosphère est électrique, et teintée d'inquiétude. Autrefois abondant et accessible, le poisson est devenu une denrée rare sur les étals au Sénégal. Ce phénomène alarmant est le résultat d'une double menace : la surexploitation des ressources halieutiques et les effets du changement climatique. Les conséquences de cette pénurie touchent de plein fouet les populations, les pêcheurs, et les commerçants.



Le poisson frais, autrefois un aliment de base abordable, est devenu un produit de luxe aux yeux des ménages sénégalais, laissant les citoyens impuissants face à cette disparition. Ousseynou, un vendeur au marché, explique les défis auxquels sont confrontés les pêcheurs et les commerçants. Il porte des bottes en caoutchouc pour naviguer habilement à travers les flaques d'eau, tandis qu'il discute de son commerce difficile ces derniers temps. Il note que les prix du poisson ont explosé, passant d'une vente au tas à une vente au kilo.