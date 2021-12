Marche blanche des femmes: une mobilisation réussie et un manifeste destiné au Président Macky Sall

Ce 19 décembre, a eu lieu la Marche Blanche des Femmes initiée par les organisations féministes du Sénégal qui s’est tenue simultanément dans les 14 régions du pays. Cette mobilisation est en réaction aux nombreuses violences subies par les femmes.



A Dakar, la Place de la Nation était le point de départ de cette manifestation en direction du siège de la RTS. La marche qui s’est faite dans le silence comptait naturellement beaucoup de femmes et d’organisations de défense des droits des femmes dans ses rangs, mais aussi des hommes et des enfants venus en soutien au mouvement. On pouvait lire sur leur t-shirt les slogans « jàmmi jigéen fépp mooy jàmm nieupp ( le bien-être des femmes est le bien-être de tout le monde » et « mbolo moy doolé (l’union fait la force) » « together we can win(ensemble, nous pouvons vaincre) ».



Au point de rassemblement, les interventions fusaient et toutes relevaient ce grand fléau qu’est la violence et qui gangrène la vie quotidienne des femmes. En effet, au Sénégal, les violences subies par les femmes ont atteint des proportions inquiétantes allant des coups et blessures aux meurtres. Seulement, les nombreuses lois ainsi que les mesures prises semblent insuffisantes pour assurer aux femmes un meilleur cadre de vie et une prise en charge efficace.



La présence polémique de Mame Matar Gueye de l’ONG Jamra